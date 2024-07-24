«Эвертон» арендует полузащитника «Наполи» Линдстрема с правом выкупа

«Эвертон» согласовал переход полузащитника «Наполи» Йеспера Линдстрема, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Английский клуб арендует 24-летнего датчанина до конца сезона-2024/25 за 3 миллиона евро с опцией выкупа за 22 миллиона евро.

Детали контракта футболиста с «ирисками» не уточняются.

Линдстрем перешел в «Наполи» из «Айнтрахта» в августе 2023 года. В сезоне-2023/24 хавбек провел 29 матчей за неаполитанцев и не отличился результативными действиями.