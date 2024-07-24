Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 07:58

«Эвертон» арендует полузащитника «Наполи» Линдстрема с правом выкупа

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Эвертон» согласовал переход полузащитника «Наполи» Йеспера Линдстрема, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Английский клуб арендует 24-летнего датчанина до конца сезона-2024/25 за 3 миллиона евро с опцией выкупа за 22 миллиона евро.

Детали контракта футболиста с «ирисками» не уточняются.

Линдстрем перешел в «Наполи» из «Айнтрахта» в августе 2023 года. В сезоне-2023/24 хавбек провел 29 матчей за неаполитанцев и не отличился результативными действиями.

Футбол
ФК Наполи
ФК Эвертон
0
Читайте также
У знаменосца сборной Кипра на Играх-2024 Куличенко нашли аккаунт в OnlyFans
Олимпийские игры-2024 в Париже: основная информация, виды спорта и расписание, фавориты и состав России
СМИ узнали об оказании Байдену экстренной помощи во время поездки в Лас-Вегас
«Трактор» сражается за Кузнецова, «Динамо» верит в новенького из США. Трансферные новости КХЛ
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» пытался уничтожить доказательства
Япония выразила России протест из-за санкций против своих граждан
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гвардиола допустил, что Эдерсон может уйти из «Манчестер Сити»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости