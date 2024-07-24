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Сегодня, 07:27

«Челси» интересуется вратарем «Вильярреала» Йоргенсеном

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Челси» хочет подписать вратаря «Вильярреала» Филипа Йоргенсена, сообщает Standard.

По информации источника, лондонский клуб уже сделал предложение по 22-летнему датчанину. «Синие» считают, что у голкипера высокий потенциал, и намерены заполучить футболиста этим летом.

Йоргенсен выступает за «Вильярреал» с июля 2015 года. В сезоне-2023/24 вратарь провел 37 матчей за команду, пропустил 64 гола и отыграл 6 встреч на ноль.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

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