«Челси» интересуется вратарем «Вильярреала» Йоргенсеном

«Челси» хочет подписать вратаря «Вильярреала» Филипа Йоргенсена, сообщает Standard.

По информации источника, лондонский клуб уже сделал предложение по 22-летнему датчанину. «Синие» считают, что у голкипера высокий потенциал, и намерены заполучить футболиста этим летом.

Йоргенсен выступает за «Вильярреал» с июля 2015 года. В сезоне-2023/24 вратарь провел 37 матчей за команду, пропустил 64 гола и отыграл 6 встреч на ноль.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.