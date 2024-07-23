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Сегодня, 15:52

АПЛ присоединилась к судебному иску против ФИФА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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АПЛ присоединилась к судебному иску Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) против ФИФА, сообщает Sky Sports.

23 июля стало известно, что FIFPro совместно с европейскими лигами направит в в Европейскую комиссию официальную жалобу на ФИФА в связи с перегруженностью расписания международных матчей.

Ранее АПЛ направляла в ФИФА письмо, в котором выражала недовольство новым форматом клубного чемпионата мира, в котором примут участие 32 команды.

Футбол
ФИФА
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 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
6
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7
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
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9
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
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11
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12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
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