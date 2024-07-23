АПЛ присоединилась к судебному иску против ФИФА

АПЛ присоединилась к судебному иску Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) против ФИФА, сообщает Sky Sports.

23 июля стало известно, что FIFPro совместно с европейскими лигами направит в в Европейскую комиссию официальную жалобу на ФИФА в связи с перегруженностью расписания международных матчей.

Ранее АПЛ направляла в ФИФА письмо, в котором выражала недовольство новым форматом клубного чемпионата мира, в котором примут участие 32 команды.