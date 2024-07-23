Артета: «Арсенал» очень близок к чемпионству. Нам нужно усилить определенные позиции»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что команде нужно усиление для борьбы с «Манчестер Сити» за чемпионство в новом сезоне.
В минувшем сезоне горожане набрали 91 очко и заняли первое место в турнирной таблице АПЛ, лондонский клуб стал вторым с 89 баллами.
«Мы очень близки к чемпионству. Были моменты, когда у нас было действительно хорошее преимущество. Мы заслужили там находиться, и, конечно, постараемся этого достичь. Мы знаем, что нам нужно усилить определенные позиции и предоставить команде больше ресурсов, особенно в плане глубины, которой нам не хватает. Мы будем стараться изо всех сил, но главное — сосредоточиться на том, чтобы влюбить всех в игроков, которые у нас есть, и сделать их лучше», — приводит ESPN слова Артеты.
Ранее появилась информация о том, что «Арсенал» готов продлить контракт с Артетой. Руководство клуба довольно работой тренера.
Испанец возглавил «Арсенал» в декабре 2019 года. Под его руководством клуб выиграл Кубок Англии и дважды становил обладателем Суперкубка Англии.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Ман. Сити
|0
|0
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|0
|0-0
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2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|16.08
|22:00
|
МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
|
Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
|
Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
|
Лестер – Тоттенхэм
|- : -