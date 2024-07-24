Гвардиола допустил, что Эдерсон может уйти из «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола допустил, что голкипер Эдерсон может уйти из команды этим летом.

Ранее появлялась информация об интересе «Аль-Насра» и «Аль-Иттихада» к 30-летнему бразильцу. При этом «Манчестер Сити» готов предложить футболисту новый контракт.

«Не знаю, останется ли Эдерсон с нами. Ему нужно принять решение», — приводит журналист Джо Брэй слова Гвардиолы.

Эдерсон выступает за «Манчестер Сити» с июля 2017 года. В сезоне-2023/24 вратарь провел 43 матча, пропустил 34 гола и отыграл 16 встреч на ноль.

Контракт голкипера с «горожанами» действует до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.

«Манчестер Сити» рассматривает возможность замены Эдерсона вратарем «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммой.