Андре Сантос: «В мое время Аршавин играл в «Арсенале» великолепно»

Бывший защитник лондонского «Арсенала» и сборной Бразилии Андре Сантос рассказал об игре в одной команде с российским нападающим Андреем Аршавиным.

— В «Арсенале» вы играли с Аршавиным. Каким его запомнили?

— Лучший русский футболист для меня, — цитирует Sport24 Сантоса. — А еще и замечательный парень и мой хороший друг. Рассказывал мне про Россию, про Москву.

— Адебайор, как и Галлас, называл Аршавина немного ленивым. Это так?

— В мое время Аршавин играл в «Арсенале» великолепно.

В этом месяце 41-летний бразилец сыграл за «Сокол» (Сельцо) в матче чемпионата Брянской области против «Авангарда» (3:0).