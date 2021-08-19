Впервые в полуфинале Кубка Либертадорес сыграют три клуба из одной страны
09:09
Впервые в истории Кубка Либертадорес в полуфинале сыграют три клуба из одной страны.
В 1/2 финала турнира вышли «Атлетику Минейро», «Фламенго» и «Палмейрас».
Последнее место в полуфинал разыграют «Флуминенсе» — «Барселона» (2:2 — первый матч).
Финал текущего розыгрыша Кубка Либертадорес пройдет 27 ноября на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео, Уругвай.
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