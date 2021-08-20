«Барселона Гуаякиль» вышла в полуфинал Кубка Либертадорес благодаря голу на выезде
05:27
«Барселона Гуаякиль» и «Флуминенсе» сыграли вничью в ответном матче 1/4 финала Кубка Либертадорес. На 73-й минуте Гонсало Мастриани вывел эквадорскую команду вперед. Сравнять счет бразильскому коллективу удалось лишь на 98-й минуте благодаря пенальти в исполнеии Фреда.
В первой встрече, которая прошла на поле «Флуминенсе», была зафиксирована ничья со счетом 2:2, поэтому в полуфинал вышла «Барселона», так как на выезде забила 2 гола.
Соперником эквадорской команды по полуфиналу будет «Фламенгу».
Кубок Либертадорес
1/4 финала
Ответный матч
«Барселона Гуаякиль» (Эквадор) — Флуминенсе (Бразилия) — 1:1 (0:0)
Голы: Мастриани, 73 (1:0). Фред, 90+8 (1:1).
Первый матч — 2:2.
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