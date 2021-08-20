«Барселона Гуаякиль» вышла в полуфинал Кубка Либертадорес благодаря голу на выезде

«Барселона Гуаякиль» и «Флуминенсе» сыграли вничью в ответном матче 1/4 финала Кубка Либертадорес. На 73-й минуте Гонсало Мастриани вывел эквадорскую команду вперед. Сравнять счет бразильскому коллективу удалось лишь на 98-й минуте благодаря пенальти в исполнеии Фреда.

В первой встрече, которая прошла на поле «Флуминенсе», была зафиксирована ничья со счетом 2:2, поэтому в полуфинал вышла «Барселона», так как на выезде забила 2 гола.

Соперником эквадорской команды по полуфиналу будет «Фламенгу».

Кубок Либертадорес

1/4 финала

Ответный матч

«Барселона Гуаякиль» (Эквадор) — Флуминенсе (Бразилия) — 1:1 (0:0)

Голы: Мастриани, 73 (1:0). Фред, 90+8 (1:1).

Первый матч — 2:2.