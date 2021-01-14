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«Сантос» вышел в финал Кубка Либертадорес, разгромив «Бока Хуниорс»

03:29
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«Сантос» обыграл «Бока Хуниорс» в ответном матче 1/2 финала Кубка Либертадорес (3:0). В первой встрече была зафиксирована ничья (0:0).

В финале «Сантос» встретится с другой бразильской командой — «Пальмейрас».

Кубок Либертадорес

1/2 финала

Ответный матч

«Сантос» (Бразилия) — «Бока Хуниорс» (Аргентина) — 3:0 (1:0)

Голы: Питука, 16 (1:0). Сотелду, 49 (2:0). Брага, 51 (3:0).

Удаление: Фабра (Б), 56.

Кубок Либертадорес: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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