«Сантос» вышел в финал Кубка Либертадорес, разгромив «Бока Хуниорс»

«Сантос» обыграл «Бока Хуниорс» в ответном матче 1/2 финала Кубка Либертадорес (3:0). В первой встрече была зафиксирована ничья (0:0).

В финале «Сантос» встретится с другой бразильской командой — «Пальмейрас».

Кубок Либертадорес

1/2 финала

Ответный матч

«Сантос» (Бразилия) — «Бока Хуниорс» (Аргентина) — 3:0 (1:0)

Голы: Питука, 16 (1:0). Сотелду, 49 (2:0). Брага, 51 (3:0).

Удаление: Фабра (Б), 56.