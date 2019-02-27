Минимальная победа "Каракаса" над "Мельгаром" не позволила хозяевам выйти в финальный турнир Кубка Либертадорес

"Каракас" дома оказался сильнее "Мельгара" (2:1) во второй встрече в рамках 3-го отборочного раунда Кубка Либертадорес. В составе победителей голами отметились защитник Эдуарду Ферейра и нападающий Ричард Селис.

Напомним, что первая игра между этими командами завершилась со счетом 2:0 в пользу "Мельгара".

Победители противостояний попадут в финальный турнир главного южноамериканского клубного турнира.

Кубок Либертадорес

3-й отборочный раунд

"Каракас" – "Мельгар" – 2:1 (1:0)

Голы: Ферейра, 45 (1:0). Селис, 57 (2:0). Куэста, 89 (2:1).

Удаление: Мартинш (Каракас), 90+3.

27 февраля. Каракас. Стадион "Estadio Olimpico de la UCV".

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