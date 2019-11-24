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«Фламенго» стал шестым участником клубного чемпионата мира

01:12
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После победы в финале Кубка Либертадорес над «Ривер Плейт» (2:1) «Фламенго» обеспечил себе участие в клубном чемпионате мира-2019.

Бразильский клуб начнет свое выступление на турнире с полуфинала. На этой стадии с «Фла» сыграет победитель матча тунисского «Эсперанса» с представителем Азии. Он определится после финала азиатской Лиги чемпионов, который пройдет уже сегодня. В нем сыграют японская «Урава» и «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

«Фламенго» обыграл «Ривер Плейт» благодаря дублю Габриэла Барбозы, который дважды забил в концовке финального матча. Клубный чемпионат мира пройдет в Катаре с 11 по 21 октября.

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