«Фламенго» стал шестым участником клубного чемпионата мира

После победы в финале Кубка Либертадорес над «Ривер Плейт» (2:1) «Фламенго» обеспечил себе участие в клубном чемпионате мира-2019.

Бразильский клуб начнет свое выступление на турнире с полуфинала. На этой стадии с «Фла» сыграет победитель матча тунисского «Эсперанса» с представителем Азии. Он определится после финала азиатской Лиги чемпионов, который пройдет уже сегодня. В нем сыграют японская «Урава» и «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

«Фламенго» обыграл «Ривер Плейт» благодаря дублю Габриэла Барбозы, который дважды забил в концовке финального матча. Клубный чемпионат мира пройдет в Катаре с 11 по 21 октября.