«Фламенго» вышел в полуфинал Кубка Либертадорес

«Фламенго» дома обыграл «Коринтианс» со счетом 1:0 в ответном матче четвертьфинала Кубка Либертадорес.

Автором единственного гола стал Педро. Он забил на 52-й минуте матча. На 69-й минуте с поля был удален защитник «Коринтианса» Бруно Мендес.

Первая встреча также завершилась победой «Фламенго» (2:0). В итоге команда стала первым полуфиналистом Кубка Либертадорес.

За выход в финал «Фламенго» поспорит с победителе пары «Велес Сарсфилд» — «Тальерес Кордоба».