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Сегодня, 07:08

«Фламенго» вышел в полуфинал Кубка Либертадорес

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Фламенго» дома обыграл «Коринтианс» со счетом 1:0 в ответном матче четвертьфинала Кубка Либертадорес.

Автором единственного гола стал Педро. Он забил на 52-й минуте матча. На 69-й минуте с поля был удален защитник «Коринтианса» Бруно Мендес.

Первая встреча также завершилась победой «Фламенго» (2:0). В итоге команда стала первым полуфиналистом Кубка Либертадорес.

За выход в финал «Фламенго» поспорит с победителе пары «Велес Сарсфилд» — «Тальерес Кордоба».

Кубок Либертадорес. 1/4 финала
10 авг, 03:30. Maracana (Рио-де-Жанейро)
Фламенго
1:0
Коринтианс

Футбол
ФК Коринтианс
ФК Фламенго
0
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