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«Палмейрас» обыграл «Атлетико Минейро» в 1/4 финала Кубка Либертадорес. Экс-защитник «Локомотива» Мурило забил решающий пенальти

«Палмейрас» обыграл «Атлетико Минейро» в 1/4 финала Кубка Либертадорес
Евгений Козинов
Корреспондент
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Мурило.
Фото Global Look Press

«Палмейрас» переиграл «Атлетико Минейро» в 1/4 финала Кубка Либертадорес.

Команды забитыми голами в основное время не отметились, несмотря на три красные карточки. В составе хозяев Данилу на 28-й минуте и Густаво Скарпа на 85-й минуте заработали удаления. На 6-й добавленной минуте вторую желтую карточку получил нападающий гостей Эдуардо Варгас.

Первый матч завершился ничьей (2:2), поэтому полуфиналист определился в серии пенальти. Решающий одиннадцатиметровый забил экс-защитник «Локомотива» Мурило.

В другом четвертьфинале «Велес Сарсфилд» обыграл «Тальерес Кордоба» (1:0) и пробился в полуфинал.

Мурило Серкейра (Мурило)
Халк
Футбол
ФК Атлетико Минейро
ФК Палмейрас
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