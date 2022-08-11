«Палмейрас» обыграл «Атлетико Минейро» в 1/4 финала Кубка Либертадорес. Экс-защитник «Локомотива» Мурило забил решающий пенальти

«Палмейрас» переиграл «Атлетико Минейро» в 1/4 финала Кубка Либертадорес.

Команды забитыми голами в основное время не отметились, несмотря на три красные карточки. В составе хозяев Данилу на 28-й минуте и Густаво Скарпа на 85-й минуте заработали удаления. На 6-й добавленной минуте вторую желтую карточку получил нападающий гостей Эдуардо Варгас.

Первый матч завершился ничьей (2:2), поэтому полуфиналист определился в серии пенальти. Решающий одиннадцатиметровый забил экс-защитник «Локомотива» Мурило.

В другом четвертьфинале «Велес Сарсфилд» обыграл «Тальерес Кордоба» (1:0) и пробился в полуфинал.