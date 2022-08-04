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«Атлетико Минейро» и «Палмейрас» сыграли вничью. Халк и Мурило отметились голами

Гол Халка помог «Атлетико Минейро» сыграть вничью с «Палмейрас»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Халк.
Фото Global Look Press

«Атлетико Минейро» сыграл вничью с «Палмейрас» (2:2) в первом матче 1/4 финала Кубка Либертадорес.

В конце первого тайма экс-нападающий «Зенита» Халк реализовал пенальти. После перерыва автоголом отметился экс-защитник «Локомотива» Мурило. Однако спустя 12 минут он помог гостям отыграть один мяч. На последних минутах полузащитник Данилу сравнял счет.

Ответная игра состоится на стадионе «Палмейрас» 11 августа.

Мурило Серкейра (Мурило)
Халк
Футбол
ФК Атлетико Минейро
ФК Палмейрас
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