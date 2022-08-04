«Атлетико Минейро» и «Палмейрас» сыграли вничью. Халк и Мурило отметились голами

«Атлетико Минейро» сыграл вничью с «Палмейрас» (2:2) в первом матче 1/4 финала Кубка Либертадорес.

В конце первого тайма экс-нападающий «Зенита» Халк реализовал пенальти. После перерыва автоголом отметился экс-защитник «Локомотива» Мурило. Однако спустя 12 минут он помог гостям отыграть один мяч. На последних минутах полузащитник Данилу сравнял счет.

Ответная игра состоится на стадионе «Палмейрас» 11 августа.