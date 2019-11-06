Финал Кубка Либертадорес перенесен из Чили в Перу
09:25
Финал Кубка Либертадорес между «Фламенго» и «Ривер Плейт» перенесен из столицы Чили Сантьяго в столицу Перу Лиму, информирует пресс-служба КОНМЕБОЛ. Дата проведения финальной игры осталась прежней — 23 ноября.
Сообщается, что данное решение было принято в качестве меры безопасности, так как в Чили несколько недель идут масштабные акции протеста. Беспорядки начались 14 октября после того, как власти повысили стоимость проезда в метро.
? La final de la #Libertadores entre #Flamengo y #River ser? en Lima, Per?, el 2??3?? de noviembre.— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 5, 2019
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