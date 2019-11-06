Финал Кубка Либертадорес перенесен из Чили в Перу

Финал Кубка Либертадорес между «Фламенго» и «Ривер Плейт» перенесен из столицы Чили Сантьяго в столицу Перу Лиму, информирует пресс-служба КОНМЕБОЛ. Дата проведения финальной игры осталась прежней — 23 ноября.

Сообщается, что данное решение было принято в качестве меры безопасности, так как в Чили несколько недель идут масштабные акции протеста. Беспорядки начались 14 октября после того, как власти повысили стоимость проезда в метро.