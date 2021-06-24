«Колумбийский Канте» Барриос сдержал Неймара, но Бразилии помог скандальный гол

Действующие чемпионы Южной Америки вырвали победу на десятой добавленной минуте.

Бразилия — Колумбия — 2:1 (Роберту Фирмину, 78. Каземиру, 90+10 — Диас, 10)

Разминка для фаворитов

Понятно, что скандалы продаются лучше, но все же попытка высосать из пальца историю с несуществующей вечеринкой, на которой звезды сборной Чили якобы гуляли с дамами легкого поведения, перебор. За неимением каких-либо доказательств журналисты на какое-то время переключились на Уругвай, в расположении которого как раз перед игрой с «Ла Рохой» в Куябе разыгралась криминально-любовная история. Закончилась она тем, что полиция задержала одного из представителей службы безопасности небесно-голубых, обвинив его в домогательствах к коллеге женского пола, которая работает в охранных структурах по линии КОНМЕБОЛ.

Есть ощущение, что внимание к подобным историям — не только охота за жареным, а следствие нынешней формулы Кубка Америки. После того, как от участия в турнире отказались приглашенные команды — Австралия и Катар, а организаторы сохранили схему с двумя группами, первый этап превратился в подобие хоккейного чемпионата мира. То есть, в разогрев для фаворитов, ведь в плей-офф выходят по четыре команды из каждой группы. Главное — не только избежать вылета, но и не финишировать четвертым, чтобы уже в четвертьфинале не нарваться на Аргентину или Бразилию.

Хотя, тут еще не знаешь, что лучше, потому что пентакампеоны на данный момент получают в соперники Уругвай. С учетом имеющейся в запасе игры все еще может поменяться, но если этого не произойдет — опять же по аналогии с хоккеем — уругвайцам по силам превратиться для Бразилии в аналог Канады для России образца ЧМ-2021.

Правда, непонятно, в каком состоянии будут находиться небесно-голубые. Их опытнейший наставник Оскар Табарес сейчас не считает варианты выхода в плей-офф, а говорит о других цифрах. Прежде всего, о необходимости провести три матча за шесть дней. Но таковы причуды календаря, так как Уругвай пропускал стартовый тур. В свою очередь Чили отдыхает в пятый игровой день, и так как команда не слишком довольна условиями для тренировок, было принято решение, что готовиться к четвертьфиналу подопечные Мартина Ласарте будут в родном Сантьяго.

Диас забил лучший гол турнира

Бразилия же получила паузу в середине группового турнира и на игру с Колумбией выходила свежей и отдохнувшей. То, что надо для встречи с соперником, который, по словам главного тренера гостей Рейнальдо Руэды, подготовил план нейтрализации козырей пентакампеонов. Основным пунктом в нем значилась задача оставить фаворита без мяча, сыграв компактно и прагматично, чтобы свести к минимуму угрозы собственным воротам. При этом Руэда заявил: для этого не обязательно увеличивать количество опорных хавбеков до трех, так как важно думать и об атаке.

И если кого-то последняя фраза не насторожила, то дебют игры получился для Бразилии оглушительным. Она ведь забыла, что такое пропускать и с октября прошлого года держала ворота на замке на протяжении 581 минуты. Но тут Куадрадо выполнил очередной фирменный навес в штрафную, а Диас отправил мяч в сетку феноменальным по исполнению и красоте ударом через себя. На этом романтика закончилась, и началась напряженная работа по разрушению игры бодро начавших хозяев. Петакампеоны буквально вязли в колумбийской обороне, а зенитовец Барриос выжигал центр поля.

Полторы недели назад выход Вильмара на замену по ходу отборочном матча с Аргентиной помог превратить 0:2 в 2:2. Тогда Барриос в числе прочего должен был сдерживать Месси. Теперь 27-летний футболист постоянно пересекался с Неймаром. Шансы, что все же возникали у бразильской «десятки», появлялись в те моменты, когда он оказывался на позиции центрального нападающего. Однажды Неймар попал в штангу уже беззащитных ворот. В центре же пространства не было, а болельщики в Twitter успели окрестить Барриоса «колумбийским Канте» и давали советы клубам вроде «МЮ» срочно выходить с предложением на «Зенит».

В конце концов, Бразилия отыгралась благодаря фланговой атаке и двум использованным Тите джокерам. Ренан Лоди навесил, а Роберту Фирмину забил, воспользовавшись уже не первой позиционной ошибкой Мины. Правда, после гола колумбийцы несколько минут атаковали Нестора Питану, так как по ходу атаки мяч попал в аргентинского арбитра. Однако рефери и поддержавший его решение ВАР не увидели повода отменить взятие ворот.

Когда же Неймар не получил предупреждения за отмашку против Барриоса, в раздевалку досрочно отправился один из представителей колумбийского штаба. Развязка же случилась на последней из десяти добавленных минут. При исполнении углового Неймара уже было не прикрыть, а дополнительный центральный защитник не помог гостям остановить убийственный удар Каземиру. Бразилия все же выиграла, однако она все-таки уязвима, а Барриос — по-настоящему крутой игрок, которому не мешает прогрессировать уровень РПЛ.

Эквадор — Перу — 2:2 (Тапиа, 23, в свои ворота. Пресьядо, 45+3 — Лападула, 49. Каррильо, 54)

Главные герои героического спасения уступавших к перерыву в два мяча «инков» — Куэва и Лападула. Погоня перуанцев началась с голевой передачи бывшего полузащитника «Краснодара», а принявший в прошлом году перуанское гражданство итальянец Лападула не только забил сам, но и ассистировал сравнявшему счет Каррильо.

Теперь в последнем туре Перу ждет битва с Венесуэлой, которой, как известно, из-за вспышки коронавируса пришлось дополнительно вызвать на турнир полтора десятка футболистов. Играя с листа, они набрали два очка, а так как в строй одновременно вернулись все больные и травмированные, к последнему туру готовятся 38 человек, и каким будет состав — предсказать невозможно.