Сборная Перу обыграла Парагвай по пенальти в 1/4 финала Кубка Америки (3:3, 4-3). Лучшим игроком встречи признан нападающий Джанлука Лападула.

31-летний перуанец оформил дубль в основное время и реализовал первую попытку в серии пенальти.

Соперником Перу по 1/2 финала будет победитель матча Бразилия — Чили, который состоится сегодня.