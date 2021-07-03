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Лападула признан лучшим игроком матча Кубка Америки Перу — Парагвай

02:48
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Сборная Перу обыграла Парагвай по пенальти в 1/4 финала Кубка Америки (3:3, 4-3). Лучшим игроком встречи признан нападающий Джанлука Лападула.

31-летний перуанец оформил дубль в основное время и реализовал первую попытку в серии пенальти.

Соперником Перу по 1/2 финала будет победитель матча Бразилия — Чили, который состоится сегодня.

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Евгений Козинов все материалы автора

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