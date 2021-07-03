Лападула признан лучшим игроком матча Кубка Америки Перу — Парагвай
02:48
Сборная Перу обыграла Парагвай по пенальти в 1/4 финала Кубка Америки (3:3, 4-3). Лучшим игроком встречи признан нападающий Джанлука Лападула.
31-летний перуанец оформил дубль в основное время и реализовал первую попытку в серии пенальти.
Соперником Перу по 1/2 финала будет победитель матча Бразилия — Чили, который состоится сегодня.
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