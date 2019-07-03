Жезус открыл счет в матче с Аргентиной. Видео

Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус открыл счет в матче 1/2 финала Кубка Америки против Аргентины. На 19-й минуте форвард "Манчестер Сити" с линии вратарской поразил ворота Франко Армани. Для него это первый гол на турнире.

GABRIEL JESUS!!! 🇧🇷⚽️



Brilliant skill by Dani Alves, good ball across by Firmino, and a simple finish by Gabriel Jesus for the opening goal! #Brazil lead 1-0.#BRAxARG #CopaAmerica pic.twitter.com/i1eBkxLzuE — Joga Bonito (@Jasoninho10) 3 июля 2019 г.

Кубок Америки-2019: новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание матчей, результаты игр и турнирные таблицы