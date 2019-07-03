03:48 | Футбол — Кубок Америки

Жезус открыл счет в матче с Аргентиной. Видео

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Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус открыл счет в матче 1/2 финала Кубка Америки против Аргентины. На 19-й минуте форвард "Манчестер Сити" с линии вратарской поразил ворота Франко Армани. Для него это первый гол на турнире.

Бразилия - Аргентина

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