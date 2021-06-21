Видаль отреагировал на слухи о проститутках в отеле игроков сборной Чили

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль прокомментировал новости о том, что вместе с несколькими футболистами команды пригласил в отель проституток.

«Проклятая зависть. Такова жизнь... Удар нанесет тот, от кого меньше всего этого ждешь», — написал Видаль в сторис Instagram.

Ранее появилась информация, что Видаль, Гари Медель, Пабло Арангис, Эдуардо Варгас, Жан Менесес, Пабло Гальдамес и Гильермо Марипан пригласили в Gran Hotel Odara проституток, нарушив санитарный протокол и дисциплину во время Кубка Америки.

Команда на Кубке Америки сыграла вничью с Аргентиной (1:1) и победила Боливию (1:0). 22 июня чилийцы встретятся с Уругваем, а 25-го — с Парагваем.