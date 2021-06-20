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Видаль и еще несколько игроков сборной Чили нарушили режим вечеринкой с проститутками

20 июня 2021, 23:56
Артуро Видаль. Фото AFP
Артуро Видаль. Фото AFP
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Футболисты сборной Чили нарушили санитарный протокол и дисциплину во время Кубка Америки, устроив секс-вечеринку, сообщает Marca.

Семь футболистов команды — Артуро Видаль («Интер»), Гари Медель («Болонья»), Пабло Арангис («Универсидад де Чили»), Эдуардо Варгас («Атлетико Минейро»), Жан Менесес («Леон»), Пабло Гальдамес («Велес Сарсфилд») и Гильермо Марипан («Монако») — пригласили в Gran Hotel Odara проституток.

Чилийская сборная не тренировалась в субботу и воскресенье. Все футболисты были оштрафованы.

Главный тренер Мартин Ласарте на фоне скандала может оставить свой пост.

Команда на Кубке Америки сыграла вничью с Аргентиной (1:1) и победила Боливию (1:0). 22-го — матч с Уругваем, 25-го — с Парагваем.

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Иван Шитик все материалы автора
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