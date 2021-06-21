Сборная Перу благодаря автоголу Мины победила Колумбию в матче Кубка Америки

Сборная Перу в матче 3-го тура Кубка Америки обыграла Колумбию со счетом 2:1.

В составе перуанцев отличился Серхио Пенья и Йерри Мина, который забил в свои ворота. У колумбийцев пенальти реализовал Мигель Борха. Колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос провел на поле весь матч.

После этого матча Перу с 3 очками в двух играх занимает третье место в группе B, Колумбия с 4 очками в трех встречах — на второй строчке.