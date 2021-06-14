Форвард сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями от выступления на Кубке Америки.

«У нас все хорошо, но нам нужна победа. Всегда важно начинать с трех очков, потому что это дает вам душевное спокойствие. Мы знаем, что это сложно, но, надеюсь, мы сможем этого добиться. Несмотря на то, что появились новые ребята, я думаю, идея и то, как играет национальная команда, достаточно ясны. Я думаю, что пора нанести удар, и этот Кубок — отличная возможность.

Я всегда доступен для национальной сборной. Моя самая большая мечта — получить титул в этой футболке. Я был очень близок несколько раз. Этого не произошло, но я буду продолжать попытки. Я всегда буду бороться за это. мечтать», — приводит слова Месси официальный Twitter сборной Аргентины.

Сборная Аргентины в первом матче встретится с Чили, встреча пройдет 15 июня и начнется в 0:00 мск. Также аргентинцы в группе A сыграют с Парагваем, Боливией и Уругваем.

Кубок Америки-2021 проходит с 13 июня по 10 июля в Бразилии. Турнир примут Бразилиа, Куяба, Гояна и Рио-де-Жанейро.