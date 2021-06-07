Тите может покинуть сборную Бразилии за отказ участвовать в Кубке Америки

Главный тренер сборной Бразилии Тите может быть уволен, сообщает Globo Esporte.

По сведениям источника, 60-летний специалист подвергся критике за отказ команды выступать на турнире. Президент Бразилии Жаир Болсонару хочет, чтобы в случае отказа сборной выступить на Кубке Америки на турнире выступил другой состав под руководством другого тренера.

Кубок Америки был перенесен в Бразилию из-за протестов в Колумбии и плохой эпидемиологической ситуации в Аргентине. Именно эти две страны должны были принять турнир изначально.