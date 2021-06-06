Сборная Аргентины не будет отказываться от участия в Кубке Америки
Федерация футбола Аргентины подтверждает участие национальной команды в Кубке Америки-2021, сообщает официальный Twitter организации 6 июня.
Comunicado de la @afa sobre @CopaAmerica 2021. pic.twitter.com/wvcaGdSiqO— AFA (@afa) June 6, 2021
«Сборная Аргентины подтверждает свое участие в Кубке Америки-2021, так как это выражает спортивный дух команды, который она проявляла на протяжении своей истории, — говорится в заявлении. — Федерация предпримет все усилия, чтобы позаботиться о здоровье игроков, что необходимо в это тяжелое время. Все работники сборной будут работать вместе, чтобы преодолеть эти невзгоды, которые, к сожалению, в равной степени затрагивают всех жителей Южной Америки».
Ранее сообщалось, что сборная Бразилии отказывается играть на турнире, который бы перенесен в эту страну из Аргентины. Кубок Америки-2021 должен пройти с 11 июня по 10 июля.
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