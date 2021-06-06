Сборная Аргентины не будет отказываться от участия в Кубке Америки

Федерация футбола Аргентины подтверждает участие национальной команды в Кубке Америки-2021, сообщает официальный Twitter организации 6 июня.

«Сборная Аргентины подтверждает свое участие в Кубке Америки-2021, так как это выражает спортивный дух команды, который она проявляла на протяжении своей истории, — говорится в заявлении. — Федерация предпримет все усилия, чтобы позаботиться о здоровье игроков, что необходимо в это тяжелое время. Все работники сборной будут работать вместе, чтобы преодолеть эти невзгоды, которые, к сожалению, в равной степени затрагивают всех жителей Южной Америки».

Ранее сообщалось, что сборная Бразилии отказывается играть на турнире, который бы перенесен в эту страну из Аргентины. Кубок Америки-2021 должен пройти с 11 июня по 10 июля.