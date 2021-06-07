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Капитаны американских сборных бойкотировали встречу с президентом КОНМЕБОЛ

08:50
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Проведение Кубка Америки находится под угрозой срыва. В последний момент турнир был перенесен из Аргентины и Колумбии в Бразилию. В то же время из-за проблем с пандемией коронавируса и безопасностью участники Кубка Америки могут его бойкотировать, сообщает ESPN.

Президент КОНМЕБОЛ Альберто Домингес пригласил капитанов сборных на совещание, но все 10 представителей участников проигнорировали встречу, на которую даже явился глава Бразилии Жаир Болсонару.

Добавим, что Кубок Америки должен стартовать через неделю.

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