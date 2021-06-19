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Скалони о победе над Уругваем: «Сборная Аргентины была очень сплоченной, в предыдущем матче мы тоже заслужили победу»

06:54
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подвел итоги матча Кубка Америки против Уругвая (1:0).

«Я всегда говорю, что все футболисты в команде готовы играть, это меня очень радует, потому что это очень хорошо для сборной. Сегодня команда была очень сплоченной. В предыдущем матче, я думаю, мы тоже заслужили победу. Мы давно ценим приверженность Гвидо Родригес к команде. Сегодня у него был шанс, и он очень хорошо им воспользовался», — приводит слова Скалони официальный сайт сборной Аргентины.

Аргентина после двух матчей занимает первое место в группе A, Уругвай без очков — на четвертой строчке.

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