Скалони о победе над Уругваем: «Сборная Аргентины была очень сплоченной, в предыдущем матче мы тоже заслужили победу»
06:54
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подвел итоги матча Кубка Америки против Уругвая (1:0).
«Я всегда говорю, что все футболисты в команде готовы играть, это меня очень радует, потому что это очень хорошо для сборной. Сегодня команда была очень сплоченной. В предыдущем матче, я думаю, мы тоже заслужили победу. Мы давно ценим приверженность Гвидо Родригес к команде. Сегодня у него был шанс, и он очень хорошо им воспользовался», — приводит слова Скалони официальный сайт сборной Аргентины.
Аргентина после двух матчей занимает первое место в группе A, Уругвай без очков — на четвертой строчке.
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