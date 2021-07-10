Скалони: «Месси не нужно выигрывать титул со сборной, чтобы доказать, что он лучший в истории»
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о нападающем Лионеле Месси перед финалом Кубка Америки против команды Бразилии.
«Выиграем мы или нет, Месси останется лучшим футболистом в истории. Ему не нужно выигрывать титул со сборной, чтобы доказать это.
Конечно, мы хотим выиграть, иначе бы не прикладывали столько усилий. Лео уже показал, что является лучшим в истории. Даже соперники признают это», — приводит слова Скалони Goal.
Финальный матч турнира Бразилия — Аргентина состоится 11 июля в Рио-де-Жанейро. Начало — в 3:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en-us/news/messi-best-in-history-with-or-without-argentina-trophy-says/8p7xhkegzf0m1wlsmy2xe2xkm
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю