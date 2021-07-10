Скалони: «Месси не нужно выигрывать титул со сборной, чтобы доказать, что он лучший в истории»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о нападающем Лионеле Месси перед финалом Кубка Америки против команды Бразилии.

«Выиграем мы или нет, Месси останется лучшим футболистом в истории. Ему не нужно выигрывать титул со сборной, чтобы доказать это.

Конечно, мы хотим выиграть, иначе бы не прикладывали столько усилий. Лео уже показал, что является лучшим в истории. Даже соперники признают это», — приводит слова Скалони Goal.

Финальный матч турнира Бразилия — Аргентина состоится 11 июля в Рио-де-Жанейро. Начало — в 3:00 по московскому времени.