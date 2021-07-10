11 июля в Рио-де-Жанейро сборная Аргентины сыграет с Бразилией в финале Кубка Америки-2021 по футболу. Встреча пройдет на стадионе «Маракана» и начнется в 03.00 (по московскому времени).

Сборная Бразилии в 1/4 финала турнира выиграла у Чили (1:0), а в полуфинале победила Перу (1:0).

Аргентинская команда в четвертьфинале разгромила Эквадор (3:0). В 1/2 финала Кубка Америки она оказалась сильнее Колумбии (1:1, 3:2 — по пен.). Капитан сборной Аргентины Лионель Месси может завоевать свой второй трофей в составе национальной команды. В 2008-м он выиграл золото на Олимпиаде в Пекине.

Следить за трансляцией матча Аргентина — Бразилия можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на Okko Sport.