Аргентина — Бразилия: время начала и где смотреть прямую трансляцию финала Кубка Америки
11 июля в Рио-де-Жанейро сборная Аргентины сыграет с Бразилией в финале Кубка Америки-2021 по футболу. Встреча пройдет на стадионе «Маракана» и начнется в 03.00 (по московскому времени).
Сборная Бразилии в 1/4 финала турнира выиграла у Чили (1:0), а в полуфинале победила Перу (1:0).
Аргентинская команда в четвертьфинале разгромила Эквадор (3:0). В 1/2 финала Кубка Америки она оказалась сильнее Колумбии (1:1, 3:2 — по пен.). Капитан сборной Аргентины Лионель Месси может завоевать свой второй трофей в составе национальной команды. В 2008-м он выиграл золото на Олимпиаде в Пекине.
Следить за трансляцией матча Аргентина — Бразилия можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на Okko Sport.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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