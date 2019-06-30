Сборная Перу обыграла Уругвай в четвертьфинале Кубка Америки. Три гола уругвайцев отменены из-за ВАР

Сборная Перу вышла в полуфинал Кубка Америки-2019. В 1/4 финала перуанцы переиграли Уругвай в серии пенальти - 0:0, пенальти - 5:4.

По ходу игры Уругвай трижды забивал голы, но все они были отменены благодаря ВАР. Сперва не был засчитан мяч Наитана Нандеса, затем Эдинсона Кавани и, наконец, Луиса Суареса.

В серии послематчевых 11-метровых ударов переиграть вратаря не смог только один футболист - Луис Суарес, бивший первым.

В составе сборной Перу 90 минут отыграл бывший футболист "Рубина" Карлос Самбрано. Перуанский форвард "Локомотива" Джефферсон Фарфан получил травму во время группового турнира и досрочно завершил свое участие в Кубке Америки.

В полуфинале Перу сыграет со сборной Чили, которая с таким же счетом одолела Колумбию (0:0, пенальти - 5:4).

В другом полуфинале хозяева турнира бразильцы сыграют с Аргентиной.

Кубок Америки

1/4 финала

Уругвай - Перу - 0:0 . Пенальти - 4:5

Серия пенальти: Суарес - 0:0 (вратарь). Герреро - 0:1. Кавани - 1:1. Руидиас - 1:2. Стуани - 2:2. Йотун - 2:3. Бентанкур - 3:3. Адвинкула - 3:4. Торрейра - 4:4. Флорес - 4:5.

Уругвай: Муслера, Годин, Касерес, Хименес, Д.Гонсалес, Де Арраскаэта, Нандес (Торрейра, 57), Вальверде (Стуани, 90+7), Бентанкур, Суарес, Кавани.

Перу: Гальесе, Самбрано, Адвинкула, Трауко, Абрам, Куэва (Руидиас, 85), Йотун, Флорес, Тапия, Герреро, Каррильо (К.Гонсалес, 75).

Предупреждения: Годин, 33. Самбрано, 49. Куэва, 63. Вальверде, 70.

Судья: Сампайю (Бразилия).

29 июня. Салвадор. Стадион "Fonte Nova Arena".