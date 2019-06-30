Паоло Герреро: "Перуанцы показали, на что способны"

Нападающий сборной Перу Паоло Герреро выразил радость по поводу выхода команды в полуфинал Кубка Америки. Перунацы в четвертьфинале в серии пенальти обыграли Уругвай.

– Я очень горд, у меня нет слов, – цитирует A Bola Герреро. – Многие говорили, что мы играем без мотивации. Но эти слова были направлены на нашу дестабилизацию. Мы показали, на что способны на поле. Наша команда – в десятке лучших в мире. Мы победили и показали, что у нас есть зубы. Нужно подготовиться к встрече с Чили. Тренер внесет нужные коррективы. Будет тяжело, но мы способны победить.