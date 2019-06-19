Паоло Герреро: "Надеюсь, что смогу забить и Бразилии"

Нападающий сборной Перу Паоло Герреро остался доволен игрой команды в матче группового турнира Кубка Америки с Боливией (3:1). Он отметился голом, который стал для него 12-м за всю историю турнира.

– Важнее победы была командная работа, которую мы показали, – цитирует A Bola Герреро. – Помимо того, чего добился я, мне очень приятна самоотдача и самоотверженность команды.

Впереди у нас сборная Бразилии. Мы знаем, что это сложный соперник. Но и наша команда способна показать отличную игру. Надеюсь, что смогу забить и Бразилии.