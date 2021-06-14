Кубок Америки
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Футбол   //    Кубок Америки

Маркиньюс открыл счет в матче с Венесуэлой и забил первый гол Кубка Америки

00:50
Маркиньюс. Фото Twitter
Маркиньюс. Фото Twitter
Теги:

В матче-открытии Кубка Америки сборная Бразилии встречается с Венесуэлой.

Счет во встрече открыл защитник Маркиньюс, забивший на 23-й минуте.

Изначально турнир должны были принять Колумбия и Аргентина, однако у Колумбии его отозвали из-за политической ситуации в стране, у Аргентины — из-за медицинской.

Кубок Америки-2021 пройдет с 13 июня по 10 июля в Бразилии. Турнир примут Бразилиа, Куяба, Гояна и Рио-де-Жанейро.

Читайте также

Русский Витязь навсегда. Поветкин завершил карьеру
Во МХАТе решили не принимать Бузову на работу
Видео: Почему Буйнов и Кузьмин угодили в одну больницу
Семья с двумя детьми утонула в Карелии

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
vs
2
Офсайд