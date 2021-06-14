Маркиньюс открыл счет в матче с Венесуэлой и забил первый гол Кубка Америки

В матче-открытии Кубка Америки сборная Бразилии встречается с Венесуэлой.

Счет во встрече открыл защитник Маркиньюс, забивший на 23-й минуте.

Marquinhos scores the first goal in the Copa America to give Brazil the lead.

_____________________________#BRAVEN | #CopaAmericapic.twitter.com/StaXrKuvqg — B/R Goal (@br_goal) June 13, 2021

Изначально турнир должны были принять Колумбия и Аргентина, однако у Колумбии его отозвали из-за политической ситуации в стране, у Аргентины — из-за медицинской.

Кубок Америки-2021 пройдет с 13 июня по 10 июля в Бразилии. Турнир примут Бразилиа, Куяба, Гояна и Рио-де-Жанейро.