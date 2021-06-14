Маркиньюс открыл счет в матче с Венесуэлой и забил первый гол Кубка Америки
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В матче-открытии Кубка Америки сборная Бразилии встречается с Венесуэлой.
Счет во встрече открыл защитник Маркиньюс, забивший на 23-й минуте.
Marquinhos scores the first goal in the Copa America to give Brazil the lead.— B/R Goal (@br_goal) June 13, 2021
_____________________________#BRAVEN | #CopaAmericapic.twitter.com/StaXrKuvqg
Изначально турнир должны были принять Колумбия и Аргентина, однако у Колумбии его отозвали из-за политической ситуации в стране, у Аргентины — из-за медицинской.
Кубок Америки-2021 пройдет с 13 июня по 10 июля в Бразилии. Турнир примут Бразилиа, Куяба, Гояна и Рио-де-Жанейро.
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