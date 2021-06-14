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Гол Неймара помог сборной Бразилии победить Венесуэлу

01:54
13 июня. Бразилия — Венесуэла — 3:0. Фото Twitter
13 июня. Бразилия — Венесуэла — 3:0. Фото Twitter
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Сборная Бразилии в матче-открытии Кубка Америки обыграла Венесуэлу со счетом 3:0.

Отличились Маркиньюс, Неймар, реализовавший пенальти, и Габриэл Барбоза.

В следующем матче Бразилия 18 июня встретится с Перу, Венесуэла в этот же день сыграет с Колумбией.

Кубок Америки-2021 проходит с 13 июня по 10 июля в Бразилии. Турнир примут Бразилиа, Куяба, Гояна и Рио-де-Жанейро.

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