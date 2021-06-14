Гол Неймара помог сборной Бразилии победить Венесуэлу
01:54
Сборная Бразилии в матче-открытии Кубка Америки обыграла Венесуэлу со счетом 3:0.
Отличились Маркиньюс, Неймар, реализовавший пенальти, и Габриэл Барбоза.
В следующем матче Бразилия 18 июня встретится с Перу, Венесуэла в этот же день сыграет с Колумбией.
Кубок Америки-2021 проходит с 13 июня по 10 июля в Бразилии. Турнир примут Бразилиа, Куяба, Гояна и Рио-де-Жанейро.
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