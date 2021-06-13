Хамес обвинил тренерский штаб сборной Колумбии в неуважении из-за невызова игрока на Кубок Америки

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес раскритиковал тренерский штаб сборной Колумбии из-за того, что не получил вызов на Кубок Америки.

«Я в порядке. Я не был в плохой форме и вполне мог помочь команде на Кубке Америки. Тем не менее, тренерский штаб принял решение, которое я не поддерживаю. Ко мне проявили неуважение. Я бы понял, если бы тренер сказал: «Я не рассчитываю на тебя, потому что ты не нравишься мне, как игрок». Тогда я бы просто заткнулся и ушел. Я надеюсь, что парни отлично выступят, хочу, чтобы они победили на турнире. Я тоже хотел бы сыграть на Кубке Америки, не буду врать», — приводит Marca слова Хамеса.

28 мая сборная Колумбии сообщила, что Хамес Родригес исключен из состава команды на Кубок Америки из-за неудовлетворительной физической формы. На следующий день футболист выпустил заявление, в котором выразил свое возмущение решением тренерского штаба национальной команды.