Хамес обвинил тренерский штаб сборной Колумбии в неуважении из-за невызова игрока на Кубок Америки
Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес раскритиковал тренерский штаб сборной Колумбии из-за того, что не получил вызов на Кубок Америки.
«Я в порядке. Я не был в плохой форме и вполне мог помочь команде на Кубке Америки. Тем не менее, тренерский штаб принял решение, которое я не поддерживаю. Ко мне проявили неуважение. Я бы понял, если бы тренер сказал: «Я не рассчитываю на тебя, потому что ты не нравишься мне, как игрок». Тогда я бы просто заткнулся и ушел. Я надеюсь, что парни отлично выступят, хочу, чтобы они победили на турнире. Я тоже хотел бы сыграть на Кубке Америки, не буду врать», — приводит Marca слова Хамеса.
28 мая сборная Колумбии сообщила, что Хамес Родригес исключен из состава команды на Кубок Америки из-за неудовлетворительной физической формы. На следующий день футболист выпустил заявление, в котором выразил свое возмущение решением тренерского штаба национальной команды.
Дополнительная информация:
https://co.marca.com/claro/futbol/colombianos-mundo/2021/06/13/60c52f2dca47419e3d8b4595.html
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