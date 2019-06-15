Главный тренер сборной Аргентины: "Месси рожден, чтобы побеждать"

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мнением о нападающем "альбиселесте" Лионеле Месси​.

– Хочу подчеркнуть энтузиазм Лионеля. Он рожден, чтобы играть в футбол. Он рожден, чтобы побеждать, – цитирует Скалони Reuters.

Мы впечатлены его энтузиазмом. Тот факт, что Месси хочет побеждать вместе с нами, делает нас невероятно счастливыми.

В первом матче Кубка Америки аргентицы сыграют со сборной Колумбии​. Встреча состоится 16 июня, начало – в 1.00 по московскому времени.

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