Еще один игрок сборной Бразилии может пропустить Кубок Америки из-за травмы

Сборная Бразилии в товарищеском матче разгромила национальную команду Гондураса – 7:0. Из-за травмы поле покинул Артур, у полузащитника травма колена. Сроки восстановления станут известны позднее, когда игрок пройдет медобследование.

Хавбек "Барселоны" может стать вторым игроком сборной Бразилии, который пропустит Кубок Америки. Ранее из-за травмы в товарищеской встрече с Катаром из строя на четыре недели выбыл Неймар. Форварда "ПСЖ" на турнире, который пройдет с 14 июня по 7 июля, заменит вингер "Челси" Виллиан.