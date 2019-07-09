Дани Алвес: "Месси проявил неуважение к нескольким профессионалам"

Капитан сборной Бразилии Дани Алвес раскритиковал бывшего партнера по "Барселоне", команды Аргентины Лионеля Месси за слова о коррупции в Конфедерации южноамериканского футбола. Месси после поражения от Бразилии в полуфинале Кубка Америки (0:2) обвинил арбитров в предвзятости, а затем отказался выходить на церемонию награждения после матча за бронзу против Чили (2:1). По его словам, он это не сделал, поскольку не хочет участвовать в коррупции.

- Он проявил неуважние к нескольким профессионалам, которые делают многое, чтобы команды могли бороться за мечту. Я друг, который всегда говорит правду, и я думаю, что он был неправ, говоря такие вещи, - цитирует Goal Алвеса.