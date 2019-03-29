Бразилия на Кубке Америки впервые за 69 лет сыграет в белой форме. Фото

Стала известна форма сборной Бразилии на Кубок Америки-2019. Портал Todo Sobre Camisetas опубликовал фотографии новых футболок. Примечательно, что доминирующим цветом в основной форме бразильцев впервые за 69 лет станет белый. Бразильцы отказались от белых футболок после поражения от Уругвая в решающем матче домашнего чемпионата мира-1950.

С середины 1950-х Бразилия играет в желто-зеленых футболках, дизайн которых за эти годы практически не поменялся.

Белые футболки руководство Бразильской конфедерации футбола выбрало как дань памяти форме столетней давности - в 1919 году бразильцы, играя в белых футболках, впервые в истории выиграли Кубок Америки.

Кубок Америки-2019 пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля.