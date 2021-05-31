Аргентину лишили права провести Кубок Америки за две недели до старта турнира
10:16
Аргентина не сможет провести Кубок Америки 2021 года. Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение перенести турнир в другую страну.
Турнир среди сборных стран Южной Америки изначально должен был пройти с 13 июня по 10 июля в Аргентине и Колумбии. Колумбию лишили права принимать матчи Кубка Америки после полученного доклада Госдепартамента США, в котором указано о невозможности проведения в стране турнира из-за текущей политической ситуации и пандемии коронавируса. Власти Колумбии просили перенести турнир на более поздний срок, но получили отказ.
В Аргентине в мае из-за коронавируса были остановлены национальные турниры.
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