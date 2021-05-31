Аргентину лишили права провести Кубок Америки за две недели до старта турнира

Аргентина не сможет провести Кубок Америки 2021 года. Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение перенести турнир в другую страну.

A CONMEBOL informa que, em aten??o ?s circunst?ncias presentes, resolveu suspender a organiza??o da Copa Am?rica na Argentina. A CONMEBOL analisa a oferta de outros pa?ses que mostraram interesse em abrigar o torneio continental. Em breve ser?o anunciadas novidades nesse sentido. — CONMEBOL ?? (@CONMEBOLBR) May 31, 2021

Турнир среди сборных стран Южной Америки изначально должен был пройти с 13 июня по 10 июля в Аргентине и Колумбии. Колумбию лишили права принимать матчи Кубка Америки после полученного доклада Госдепартамента США, в котором указано о невозможности проведения в стране турнира из-за текущей политической ситуации и пандемии коронавируса. Власти Колумбии просили перенести турнир на более поздний срок, но получили отказ.

В Аргентине в мае из-за коронавируса были остановлены национальные турниры.