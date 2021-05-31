Стало известно, где может пройти Кубок Америки
Стало известно, где может пройти Кубок Америки 2021 года, который стартует 13 июня.
По информации TyC Sports, Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) рассматривает несколько вариантов. Первый — отдать турнир Чили и Парагваю. Еще один вариант — перенести турнир в США. Также существует вероятность отмены Кубка Америки.
Турнир среди сборных стран Южной Америки изначально должен был пройти с 13 июня по 10 июля в Аргентине и Колумбии. Колумбию лишили права принимать матчи Кубка Америки после полученного доклада Госдепартамента США, в котором указано о невозможности проведения в стране турнира из-за текущей политической ситуации и пандемии коронавируса. Власти Колумбии просили перенести турнир на более поздний срок, но получили отказ.
В Аргентине в мае из-за коронавируса были остановлены национальные турниры.
Дополнительная информация:
https://www.tycsports.com/copa-america/argentina-no-sera-sede-donde-se-jugara-la-copa-america-id347177.html
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