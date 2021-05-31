Стало известно, где может пройти Кубок Америки 2021 года, который стартует 13 июня.

По информации TyC Sports, Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) рассматривает несколько вариантов. Первый — отдать турнир Чили и Парагваю. Еще один вариант — перенести турнир в США. Также существует вероятность отмены Кубка Америки.

Турнир среди сборных стран Южной Америки изначально должен был пройти с 13 июня по 10 июля в Аргентине и Колумбии. Колумбию лишили права принимать матчи Кубка Америки после полученного доклада Госдепартамента США, в котором указано о невозможности проведения в стране турнира из-за текущей политической ситуации и пандемии коронавируса. Власти Колумбии просили перенести турнир на более поздний срок, но получили отказ.

В Аргентине в мае из-за коронавируса были остановлены национальные турниры.