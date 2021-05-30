Аргентина не уверена, что сможет провести Кубок Америки
30 мая 2021, 23:55
Министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти дала пресс-конференцию по поводу предстоящего Кубка Америки.
— Я не уверена на 100 процентов, что турнир состоится, — цитирует Виссотти AP. — Ответственные за принятие решений находятся на заключительном этапе сложившейся ситуации. Итоговое решение будет принято в ближайшие дни.
В среду правительство Аргентины приняло жесткие коронавирусные протоколы для КОНМЕБОЛ. Турнир должен пройти с 13 июня по 10 июля в Аргентине и Колумбии. Последняя страна делала попытки перенести проведение турнира из-за разразившегося социального кризиса, но КОНМЕБОЛ отказала.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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