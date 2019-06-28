Аргентина обыграла Венесуэлу и сыграет с Бразилией в полуфинале Кубка Америки

Сборная Аргентины​ одержала победу над командой Венесуэлы в четвертьфинальном матче Кубка Америки – 2:0.

В составе "альбиселесте" отличились форвард Лаутаро Мартинес и полузащитник Джовани Ло Сельсо.

В полуфинале турнира команда Лионеля Скалони встретится со сборной Бразилии​, которая в серии послематчевых пенальти переиграла Парагвай. Встреча состоится в среду, 3 июля, начало – в 3.30 по московскому времени.

Кубок Америки

1/4 финала

Венесуэла – Аргентина – 0:2 (0:1)

Голы: Л.Х.Мартинес, 10 (0:1). Ло Сельсо, 74 (0:2).

Венесуэла: Фариньес, Эрнандес, Чансельор, Маго (Сотельдо, 56), Росалес (Сейхас, 83), Мурильо, Морено, Эррера, Ринкон, Мачис (Дж.Мартинес, 71), Рондон.

Аргентина: Армани, Фойт, Пеццела, Отаменди, Тальяфико, Паредес, де Пауль, Акунья (Ло Сельсо, 68), Месси, Л.Х.Мартинес (Ди Мария, 64), Агуэро (Дибала, 85).

Предупреждения: Ринкон, 12. Эррера, 15. Л.Х.Мартинес, 16. Акунья, 42. Рондон, 44. Сотельдо, 90+5.

Судья: Рольдан (Колумбия).

28 июня. Рио-де-Жанейро. Стадион "Maracana".

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