Гол и две передачи Месси принесли Аргентине победу над Эквадором в четвертьфинале Кубка Америки
Сборная Аргентины в четвертьфинале Кубка Америки обыграла Эквадор со счетом 3:0.
Отличились Родриго де Пауль и Лаутаро Мартинес, а также Лионель Месси, который реализовал штрафной удар и сделал две результативные передачи. Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа остался на скамейке запасных.
В полуфинале Аргентина встретится с Колумбией, которая в серии пенальти переиграла Уругвай. Встреча пройдет 7 июля и начнется в 4:00 мск.
В другом полуфинале Бразилия встретится с Перу.
Кубок Америки
1/4 финала
Аргентина — Эквадор — 3:0 (1:0)
Голы: де Пауль, 40 (1:0). Л.Х.Мартинес, 84 (2:0). Месси, 90+3 (3:0).
Аргентина: Э.Мартинес, Отаменди, Пеццела, Акунья, Молина, Паредес (Ди Мария, 71), де Пауль, Ло Сельсо (Родригес, 71), Месси, Л.Х.Мартинес (Агуэро, 90+4), Гонсалес (Тальяфико, 83).
Эквадор: Галиндес, Арболеда, Эступиньян, Пресиадо, Д.Паласиос (Плата, 46), Хинкапье, Груэсо (Эстрада, 46), Франко (Кайседо, 70), Мендес, Мена (Кампана, 83), Валенсия.
Предупреждения: Пресиадо, 20. Франко, 31. Эступиньян, 44. Отаменди, 45+4. Гонсалес, 66.
Удаление: Хинкапье, 90+2.
Судья: Перейра Сампайю (Бразилия).
4 июля. Гояния. Стадион «Олимпико».
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