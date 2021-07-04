Гол и две передачи Месси принесли Аргентине победу над Эквадором в четвертьфинале Кубка Америки

Сборная Аргентины в четвертьфинале Кубка Америки обыграла Эквадор со счетом 3:0.

Отличились Родриго де Пауль и Лаутаро Мартинес, а также Лионель Месси, который реализовал штрафной удар и сделал две результативные передачи. Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа остался на скамейке запасных.

В полуфинале Аргентина встретится с Колумбией, которая в серии пенальти переиграла Уругвай. Встреча пройдет 7 июля и начнется в 4:00 мск.

В другом полуфинале Бразилия встретится с Перу.

Кубок Америки

1/4 финала

Аргентина — Эквадор — 3:0 (1:0)

Голы: де Пауль, 40 (1:0). Л.Х.Мартинес, 84 (2:0). Месси, 90+3 (3:0).

Аргентина: Э.Мартинес, Отаменди, Пеццела, Акунья, Молина, Паредес (Ди Мария, 71), де Пауль, Ло Сельсо (Родригес, 71), Месси, Л.Х.Мартинес (Агуэро, 90+4), Гонсалес (Тальяфико, 83).

Эквадор: Галиндес, Арболеда, Эступиньян, Пресиадо, Д.Паласиос (Плата, 46), Хинкапье, Груэсо (Эстрада, 46), Франко (Кайседо, 70), Мендес, Мена (Кампана, 83), Валенсия.

Предупреждения: Пресиадо, 20. Франко, 31. Эступиньян, 44. Отаменди, 45+4. Гонсалес, 66.

Удаление: Хинкапье, 90+2.

Судья: Перейра Сампайю (Бразилия).

4 июля. Гояния. Стадион «Олимпико».