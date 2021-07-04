Табарес: «Проблема сборной Уругвая обнаружена, теперь у нас есть возможность решить ее»

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес подвел итоги четвертьфинала Кубка Америки против Колумбии (0:0, 2:4 пен.).

«Это похоже на то, что произошло в 2019 году. Нам очень жаль. Нам больно, это можно себе представить. Отборочные матчи станут новой задачей, чтобы попытаться набрать необходимое количество очков для квалификации на ЧМ-2022. Сейчас мы не в порядке. Проблема обнаружена, теперь у нас есть возможность решить ее.

В начале таймов мы доминировали. Нам не хватило чуть большей напористости в те моменты, когда мы владели инициативой. Не в чем упрекнуть команду, мы просто сожалеем, что не смогли продолжить участие в турнире», — приводит слова Табареса Ovacion.

В полуфинале Колумбия встретится с победителем матча Аргентина — Эквадор.