Табарес: «Проблема сборной Уругвая обнаружена, теперь у нас есть возможность решить ее»
06:14
Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес подвел итоги четвертьфинала Кубка Америки против Колумбии (0:0, 2:4 пен.).
«Это похоже на то, что произошло в 2019 году. Нам очень жаль. Нам больно, это можно себе представить. Отборочные матчи станут новой задачей, чтобы попытаться набрать необходимое количество очков для квалификации на ЧМ-2022. Сейчас мы не в порядке. Проблема обнаружена, теперь у нас есть возможность решить ее.
В начале таймов мы доминировали. Нам не хватило чуть большей напористости в те моменты, когда мы владели инициативой. Не в чем упрекнуть команду, мы просто сожалеем, что не смогли продолжить участие в турнире», — приводит слова Табареса Ovacion.
В полуфинале Колумбия встретится с победителем матча Аргентина — Эквадор.
Читайте также
«Нам еще рано замахиваться на такие горы». Что сказали Шевченко и его игроки после вылета Украины с Евро-2020
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю