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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого продлил беспроигрышную серию до 14 матчей

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«Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого добился выездной победы над «Хэнань» в 13-м туре чемпионата Китая со счетом 2:1.

У победителей голы забили Се Пэнфэй и У Си. За «Хэнань» отличился Яго Майдана.

«Шанхай Шэньхуа» продлил беспроигрышную серию до 14 матчей во всех турнирах. Команда Леонида Слуцкого возглавляет таблицу китайской Суперлиги с 33 очками.

В следующем матче «Шанхай Шэньхуа» встретится в гостях с «Шэньчжэнь Пэн Сити» 26 мая.

Китай. Суперлига. 13-й тур
21 мая, 14:35. Hanghai Stadium (Чжэнчжоу)
Хэнань Цзянье
1:2
Шанхай Шэньхуа

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/china/super/2024/
Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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