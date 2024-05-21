«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого продлил беспроигрышную серию до 14 матчей

«Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого добился выездной победы над «Хэнань» в 13-м туре чемпионата Китая со счетом 2:1.

У победителей голы забили Се Пэнфэй и У Си. За «Хэнань» отличился Яго Майдана.

«Шанхай Шэньхуа» продлил беспроигрышную серию до 14 матчей во всех турнирах. Команда Леонида Слуцкого возглавляет таблицу китайской Суперлиги с 33 очками.

В следующем матче «Шанхай Шэньхуа» встретится в гостях с «Шэньчжэнь Пэн Сити» 26 мая.