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Китай

8 февраля, 11:20

Слуцкий, Березуцкий и Яровинский исполнили песню на русском на предновогоднем ужине «Шанхай Шэньхуа»

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Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий и его помощники Василий Березуцкий и Олег Яровинский приняли участие в командном ужине перед Китайским Новым годом.

Российские специалисты выступили перед футболистами и исполнили песню «Вдруг как в сказке скрипнула дверь» из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Помимо Слуцкого, Яровинского и Березуцкого на предновогоднем ужине выступили все новички команды, пришедшие зимой.

Леонид Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в конце декабря 2023 года. В чемпионате Китая-2023 команда заняла пятое место, набрав 52 очка в 30 матчах.

Василий Березуцкий
Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
Олег Яровинский
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