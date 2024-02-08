Шишкин рассказал, что Слуцкий хотел продолжить карьеру только в заграничном клубе

Бывший защитник «Спартака» и «Крыльев Советов» Роман Шишкин оценил продолжение карьеры российского тренера Леонида Слуцкого в китайском «Шанхай Шэньхуа».

«Со Слуцким последний раз общался прошлым летом, спросил у него, думает ли он о возобновлении своей тренерской карьеры, на что он мне ответил, что российские клубы вообще не рассматривает, только заграничные. Собственно, так все и произошло — он уехал работать в Китай. Раз он так решил — пусть будет так. И я хочу сказать, что для меня гораздо привычнее видеть Леонида Викторовича именно в таком статусе, тренерском, а не во всяких развлекательных шоу и так далее. Надеюсь, что Леонид Викторович реализует все, что задумал в новой команде», — приводит «РБ Спорт» слова Шишкина.

8 февраля команда Слуцкого проведет матч против «Зенита» в рамках Кубка равноправия. Начало игры — в 17.00 по московскому времени.