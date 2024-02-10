Слуцкий — о переезде в Китай: «Шанхай — город будущего. То, как будет выглядеть вся наша планета через 50 лет»

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий поделился мнением о переезде в Китай.

«А это не типичный Китай. Шанхай — это город будущего. То, как будет выглядеть вся наша планета через 50 лет. В плане диджитала, технологий, абсолютно всего. Такое ощущение, что ты попал в страну будущего», — приводит слова Слуцкого «Лига Ставок».

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в конце декабря. До этого его последним местом работы был «Рубин», который российский специалист покинул в ноябре 2022 года.

На Кубке равноправия «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого уступил «Зениту» со счетом 0:6.