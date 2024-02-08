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Китай

8 февраля, 11:00

Машкарин: «Матч с «Зенитом» важен для Слуцкого — он наверняка хочет напомнить о себе»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА, ныне селекционер клуба Денис Машкарин поделился мнением о том, насколько для экс-тренера армейцев Леонида Слуцкого важен матч его новой команды «Шанхай Шэньхуа» с «Зенитом» в Кубке равноправия.

«Для меня Слуцкий как являлся тренером высокой квалификации, так им и остается. С ним ЦСКА завоевал три чемпионских титула, а это говорит об определенном уровне и мастерстве. Касаемо предстоящей игры с «Зенитом», то она, конечно, для него важна — напомнить о себе, как о специалисте, как о человеке, который в свое время конкурировал с петербургской командой за право быть чемпионом. И Слуцкий наверняка хорошо знает «Зенит», будет к этой игре серьезно готовиться. Да и вообще ментальность китайских команд такова, что они серьезно выкладываются и в официальных, и в товарищеских матчах, на 100%. Поэтому однозначно дадут бой в этой игре «Зениту», — приводит «РБ Спорт» слова Машкарина.

Матч «Зенита» и «Шанхай Шэньхуа» пройдет в четверг, 8 февраля. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-mashkarin-match-s-zenitom-vazhen-dlya-slutskogo-on-navernyaka-hochet-napomnit-o-sebe/
ФК Зенит
ФК Шанхай Шэньхуа
Денис Машкарин
Леонид Слуцкий
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