Слуцкий снова сыграл вничью. В среду — матч с Криштиану Роналду

Сегодня «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого провел второй товарищеский матч на сборе в Хайкоу и снова сыграл вничью — 1:1.

16 января с таким счетом закончилась встреча с олимпийской сборной Китая, а теперь не удалось победить «Чанчунь Ятай». Снова единственный гол забил нападающий Сефас Малеле.

24 января «Шэньхуа» ждет матч с саудовским клубом «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду. Португалец включен в число футболистов, которые собираются приехать в Шэньчжэнь, где они также сыграют 28-го числа с «Чжэяцзяном».